Durante passeio de moto, adolescente é baleada no rosto por homem

Santa Casa de Campo Grande / Campo Grande News

Adolescente de 17 anos foi baleada com um tiro no rosto, durante uma volta de moto com o namorado e alguns amigos. O caso aconteceu no domingo (5), na região do Jardim dos Ipês, em Três Lagoas. O suspeito pelo crime é um homem desconhecido, que chegou de carro no local.

Conforme informações do site Rádio Caçula e publicadas pelo Campo Grande News, a jovem saiu com alguns amigos e o namorado de moto. Os jovens que pilotavam as motocicletas estavam acelerando, empinando e fazendo barulho com o escapamento.

Durante o passeio, um homem dirigindo um carro Volkswagen Gol apareceu no local, desceu do veículo e tentou segurar algumas pessoas do grupo. Neste momento, a adolescente foi baleada com um tiro no rosto.

A menina foi socorrida pelo namorado e encaminhada até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O projétil acertou sua bochecha e os estilhaços ficaram alojados no maxilar.

Devido a gravidade dos ferimentos, a menina foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas e será investigado pela Polícia Civil.