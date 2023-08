Durante 'saidinha' preso aproveita para espancar namorada em Ponta Porã

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante após agredir e deixar sua namorada, de 34 anos, ensanguentada no início da noite deste domingo, 6, na cidade de Ponta Porã. O suspeito era detento do regime semi-aberto e usava tornozeleira eletrônica.

O homem também apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem e prisão, feita por uma equipe da GCMFron (Guarda Civil Municipal de Fronteira).

Segundo divulgado pela corporação, a mulher foi encontrada caída na rua Marechal Floriano, quando relatou ter sido agredida pelo companheiro, mas não havia indicado o motivo, apenas que o companheiro havia seguido rumo ao centro e Shopping China.

Com informações mais detalhadas, a equipe da GCMFron passou a fazer diligências e encontrou o suspeito vagando pelas ruas. Ele estava com um ferimento na testa e com sinais de embriaguez, tentou fugir da abordagem, mas foi detido.

A mulher precisou ir para o Hospital Regional da cidade, mas logo após ser atendida, foi levada para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

O caso foi deixado a caráter da 1° Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.