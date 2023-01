Durante surto, mãe arremessa bebê de 2 meses no chão e criança morre

Caso registrado na Delegacia de Cassilândia / Divulgação, Ilustrativa

Uma mulher, de 24 anos, foi presa após matar o próprio filho, de 2 meses, em Cassilândia. O caso aconteceu no domingo (1).

Conforme informações do Campo Grande News, a mãe do bebê teve um surto, pegou a criança e saiu correndo pelas ruas da cidade. Em determinado momento, ela arremessou a criança no asfalto.

O bebê, com diversos hematomas, foi levada para a Santa Casa da cidade. A Polícia Militar foi acionada e, durante conversa com o pai da criança, ele contou que brigou com a mãe do bebê ao pedir para ela amamentá-lo. Neste momento, ela pegou o filho e saiu correndo. A criança foi arremessada três vezes contra o chão.

Diante do relato, pai, mãe e avô foram levados para a delegacia de Polícia Civil. À polícia, testemunhas informaram que a mulher já teve esse tipo de "surto" outras vezes. Pela PM, o caso foi registrado como homicídio.