Eleições 2024: crimes têm queda de quase 50% em MS

O balanço final da Operação Eleições 2024, divulgado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) aponta uma queda de 47,37% no número de crimes em geral, durante o pleito municipal.

Este ano foram registradas 261 ocorrências contra as 496 contabilizadas durante o pleito municipal de 2020.

Para o secretário-executivo de Segurança Pública da Sejusp, coronel Wagner Ferreira da Silva, o planejamento e o emprego de recursos de forma antecipada foram fundamentais para a redução. “Dessa forma conseguimos empregar o efetivo de forma estratégica, naqueles locais em que a inteligência nos indicou haver necessidade, o que tornou a operação mais eficaz”, acredita.

Ao todo foram registrados 67 crimes eleitorais em todo o estado durante o primeiro turno das eleições municipais, sendo que a boca de urna (12), compra de votos (11) e transporte ilegal de eleitores (11) lideraram as ocorrências. Foram registradas ainda 6 tentativas de violação do sigilo do voto e 6 tentativas de prejudicar os trabalhos eleitorais.

Embora tranquilo, o primeiro turno eleitoral terminou com 12 de prisões em flagrante. Entre os presos estão 4 candidatos, 7 eleitores e 1 colaborador da Justiça Eleitoral.

Também foram apreendidos R$ 1.725,00 em dinheiro e 2.373 panfletos e santinhos de candidatos, que estavam sendo utilizados para a realização de boca de urna. “Houve ainda uma grande quantidade de derramamento de material de propaganda próximo aos locais de votação”, lembra Wagner.

Para a operação foram empregados pela Sejusp um efetivo de reforço de 3.413 homens e mulheres, 4 aeronaves, sendo 3 helicópteros e 1 avião, mais 683 viaturas além daquelas utilizadas no policiamento de rotina e 4 embarcações.

Monitoramento em tempo real

Toda a movimentação policial e o atendimento de ocorrências foram acompanhados em tempo real tanto pelas forças estaduais, como federais e municipais de segurança pública, que estiveram de prontidão no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Parque dos Poderes, em Campo Grande, do início ao final do pleito eleitoral, facilitando a tomada de decisões e agilizando as ações operacionais.

Durante a Operação Eleições 2024, estiveram no CICC, que esteve o tempo inteiro interligado com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, equipes da Sejusp, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros Militar, do CIOPS, Guarda Civil Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Tribunal Regional Eleitoral.

A Operação Eleições 2024 teve início em 22 de agosto, com a elaboração do Plano Estadual de Atuação Integrada do Mato Grosso do Sul e encerrou às 21h de ontem, dia 06 de outubro, quando o Tribunal Regional Eleitoral finalizou a apuração dos votos.