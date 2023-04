Em Anastácio, Polícia Militar prende jovem com munições escondidas em casa

Munições foram apreendidas / (Foto: Divulgação)

Um jovem de 18 anos foi preso pela equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar de Anastácio após o flagrante de munições na residência. O rapaz é suspeito de participar de um assalto em Aquidauana.

Conforme a polícia, após o roubo no comércio do Centro da cidade, no sábado, a Força Tática recebeu informações sobre o local onde um dos autores estaria escondido, no bairro Vila Maior, em Anastácio.

Após chegar ao local, um dos moradores da residência autorizou a entrada dos policiais, que ao entrar na casa, encontraram o jovem. Após a busca em seu quarto, foram encontradas duas munições de arma calibre .32.

O acusado negou qualquer envolvimento com o roubo e disse que achou as munições na rua. Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências e esclarecimentos.