Em Aquidauana, homem é agredido com socos e um pedaço de enxada

Ilustrativa

Na manhã de ontem, 3, um homem de 34 anos foi agredido com o cabo de uma enxada na Rua Giovani Toscano Brito, em Aquidauana

De acordo com as primeiras informações é de que a vítima estava na casa de um amigo quando o autor chegou, segundo informações o autor teria ido cobrar uma divida que a vítima disse não saber.

Devidos as agressões o homem de 34 anos ficou muito machucado e com lesões aparente tanto no rosto quanto na mão. A vítima só sabia o primeiro nome do autor, o caso segue em investigação