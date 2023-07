Em Aquidauana, mulher tem cartão furtado e ladrões fazem compras de R$ 258,75

Ilustrativa

Uma mulher, de 33 anos, procurou a polícia após receber notificações do aplicativo do banco, dizendo que ela tinha feito compras no valor de R$ 258,75. O caso aconteceu no último sábado, 15, na região da Vila Pinheiro, em Aquidauana.

Segundo informações ela tinha deixado o carro destravado por um momento, e o cartão estava no console da porta do veículo.

Após receber outras mensagens de compras, a vítima e o marido foram até a delegacia onde informaram que os bandidos ainda estavam usando o cartão. Na última loja onde ocorreu a compra a vítima conseguiu imagens de câmera de segurança onde mostrava os ladrões, que já era conhecido da Polícia Militar.

Assim que os militares localizaram os autores, um menor, de 17 anos, e um rapaz de 20. Eles disseram que havia apenas usado o cartão e se desfizeram do objeto próximo a uma escola. O autor de 20 anos foi preso, já o menor foi apreendido.