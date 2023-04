Em Batayporã, carro cai de ponte após atropelar ciclista

José Almir Portela (Nova News)

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente que ocorreu na manhã deste sábado,8, na MS-134, em Batayporã.

As vítimas, um ciclista e o condutor do veículo VW/Gol foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros

Segundo o Site local, Nova News, testemunhas disseram que o carro, por motivos a serem apurados, colidiu com o ciclista, que pescava na região e o atropelou. Após o choque, o VW Gol acabou caindo da ponte.

Os feridos foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, em Nova Andradina. Uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária).