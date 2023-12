Rapaz de 22 anos morre a tiros em confronto com Batalhão de Choque

Batalhão da Polícia Militar / O Pantaneiro

O jovem Fernando Augusto Vilharga, de 22 anos, foi morto após abordagem do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na noite desta quarta-feira (13), no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo o Campo Grande News, o rapaz tem passagens por tráfico de drogas. Em boletim de ocorrência, o Batalhão de Choque informou que fazia rondas pelo bairro, quando viu um homem em motocicleta cor preta e com volume na cintura. Os policiais deram voz de parada, mas o suspeito não obedeceu e fugiu.

Houve perseguição pelas ruas e, segundo a polícia, o suspeito colocava a mão na cintura. Em determinado momento, pegou uma arma de fogo e atirou em direção aos policiais. Na sequência, entrou no quintal de casa na Rua Izolino Alves Pereira.

Os militares saíram da viatura e o suspeito desceu da moto. Segundo a polícia, o homem continuou atirando e os policiais revidaram, acertando-o no tórax. A arma do suspeito foi recolhida e o rapaz encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na casa onde houve confronto, os policiais encontraram em cima da cama, enroladas em camiseta de cor azul, duas armas, sendo uma pistola 9 mm e um revólver calibre 38. O outro revólver calibre 38 com numeração suprimida, usado contra os militares, também foi apreendido. A polícia localizou no imóvel seis porções de cocaína.

Segundo dados da Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), 46 pessoas foram mortas em Campo Grande, em situações como essa, classificadas como "morte por intervenção de agente de Estado". Em todo MS, os óbitos chegam a 100.