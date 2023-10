Em Deodápolis, Polícias Civil e Militar realizam operação "Paradigma"

Divulgação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Deodápolis-MS e em conjunto com o destacamento da Polícia Militar no município, deflagrou na noite dessa sexta-feira (06/10) a operação “Paradigma”, a fim de coibir o tráfico de drogas, cumprir mandados de prisão e fiscalizar estabelecimentos e veículos. Como parte da ação, foram realizados bloqueios e abordagens nos distritos de Porto Vilma, Vila União, Presidente Castelo Branco, Lagoa Bonita e, por último, no centro de Deodápolis.

Vários estabelecimentos foram fiscalizados e sete deles notificados por não apresentarem alvarás de funcionamento. Os proprietários terão 15 dias para regularizar a situação. Eles também receberam orientações sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas e cigarros para crianças e adolescentes.

Outros locais foram fiscalizados por serem alvos de frequentes denúncias de perturbação ao sossego. Durante a operação um homem com prisão domiciliar decretada foi flagrado em um bar, fora do horário permitido. Ele foi conduzido à delegacia.

A Polícia Militar também realizou abordagens a veículos e flagrou um condutor dirigindo alcoolizado. Segundo o delegado de Deodápolis, Anderson de Farias, a operação se originou da necessidade de diversificação das formas de combate ao crime, sobretudo, aqueles provenientes do tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, entre outros.

“Deodápolis é uma das cidades mais seguras do nosso estado, porém, nos últimos meses, registramos um aumento dos crimes contra o patrimônio, o que certamente decorre da atuação de indivíduos que agem no tráfico de entorpecentes. Isso cria uma cadeia criminosa, onde os usuários, sem recursos financeiros para manter o vício, passam a furtar e a roubar. Essa operação conjunta com a Polícia Militar teve como objetivo coibir esses crimes e, sobretudo, fechar o cerco contra os criminosos para garantir que nossa cidade continue oferecendo segurança e tranquilidade para o cidadão de bem. Essa é nossa função e manteremos uma atuação constante, com forte repressão ao mercado ilícito e ao crime organizado”, disse.

Ele explicou ainda o motivo da operação ser batizada de “paradigma” e agradeceu o apoio da Delegacia Regional de Fátima do Sul e da Delegacia de Glória de Dourados. “Paradigma significa um modelo, um padrão a ser seguido, definição que vai ao encontro à forma de ação policial, que é voltada à prevenção, à fiscalização e à resolutividade das questões criminais, garantindo a aplicação das normas legais em benefício do bem-estar social, traduzida em sensação de segurança e paz pública. Essa operação foi pensada e realizada em parceria com a PM e foi possível também graças ao apoio que recebemos da Delegacia Regional, chefiada pela Dra. Paula Ribeiro, e da Delegacia de Glória de Dourados, em nome do Dr. Marcos Ibaré”, finalizou.

Já o Comandante do Destacamento da Polícia Militar em Deodápolis, Tenente PM Gaspar, garantiu que a operação paradigma deverá se tornar rotina na cidade e que se estenderá durante toda o final de semana. “Aqui em Deodápolis a Polícia Civil e a Polícia Militar tem uma relação muito forte de companheirismo e atuação. Diariamente estamos trabalhando juntos, seja nas ocorrências rotineiras, seja no apoio mútuo que oferecemos em outros momentos de necessidade. E isso, só traz benefícios para a população. Essa operação nasceu dessa parceria e deve perdurar. Os resultados de ontem foram muito positivos e a operação continua durante todo esse final de semana que antecede o feriado prolongado, garantindo mais segurança e tranquilidade para todos”, ressaltou.

Ao presenciar a ação da polícia, os moradores agradeceram e pediram que operações como esta sejam realizadas continuamente. “Isso era bom que fosse pelo menos toda semana”, disse um morador de Lagoa Bonita.