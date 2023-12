Em dois minutos, assaltantes roubam joalheria de shopping na Capital

Bandido armado / Campo Grande News

Assaltantes invadiram uma joalheria no shopping Norte Sul Plaza em Campo Grande e roubaram joias, em uma ação que durou cerca de 2 minutos. O roubo aconteceu na noite de quinta-feira (30) e ninguém se feriu.

Conforme o Campo Grande News, três indivíduos chegaram à joalheria, sendo um que estava de boné preto e máscara facial. Simulando uma arma, um dos integrantes rende os funcionários e coloca os objetos em uma bolsa preta, enquanto outro vestido com casaco preto anda de um lado para o outro no estabelecimento. O terceiro, de camisa social, aguarda no balcão.

O proprietário Bruno Riquelme, disse que o roubo durou cerca de dois minutos e não houve registros de feridos. "Foi uma ação rápida, não estava lá, mas os funcionários me disseram que parecia um roubo estudado, eles foram muito certeiros e escolheram o estabelecimento mais perto da saída".

Bruno aguarda pela investigação no local. "Todo o levantamento será feito amanhã, assim que estiver na delegacia de furtos. O pessoal vai fazer a perícia aqui e só depois vou ver os danos materiais. Levaram joias e o dinheiro de caixa", finalizou.

De acordo com a PM (Polícia Militar), os indivíduos teriam abandonado o veículo utilizado na ação na Rua Japão, Bairro Vila Nhanhá. No entanto, até o fechamento desta matéria, equipes ainda faziam diligências pela região e nada foi encontrado.

O Shopping Norte Sul Plaza disse que "está acompanhando o caso e prestando assistência ao lojista, além de contribuir com as investigações policiais".