Em jardim, jovem de 23 anos morre após ser esfaqueado em bar

Delegacia de Jardim-MS / Divulgação

Um Jovem, identificado como Vinícios Rios Ferreira, de 23 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma discussão em um bar da cidade de Jardim, cidade distante a 117 km de Aquidauana. O caso aconteceu na madrugada de domingo, 21.

Segundo o boletim de ocorrência, um funcionário do hospital ligou para a Polícia Militar avisando de que um jovem havia dado entrada no hospital com lesões de arma branca, "facada".

Os militares foram até o local onde ocorreu o crime e ninguém soube informar de quem se tratava o autor, nem mesmo o dono do bar.

Devido à gravidade dos ferimentos Vinícios precisou ser encaminhado com urgência para a santa casa de campo grande, onde recebeu atendimento durante todo domingo, por volta das 20h30 da noite de ontem, a responsável pela vítima procurou a polícia para informar a morte do filho.

Até o momento não se sabe o paradeiro do autor, o caso foi registrado como homicídio simples.