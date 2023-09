Em Ladário, Polícia aprende autor de tentativa de homicídio

Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, 21, a Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Polícia Civil de Ladário-MS, após receber notícia sobre uma tentativa de homicídio na madrugada, passou a realizar diligências e conseguiu encontrar o autor, um homem de 29 anos, ao lado de fora de sua residência, tendo sido localizada a arma do crime.

Sobre a dinâmica dos fatos, a vítima de 31 anos de idade foi alvejada com três disparos, quando ateava fogo na casa de sua própria mãe na cidade de Ladário. O autor estava passando na frente do imóvel no momento e reconheceu a vítima como sendo responsável por também ter ameaçado a sua genitora momentos antes e por isto, em posse de um revólver calibre .22, aproximou-se e efetuou três disparos, perseguindo a vítima até a casa da irmã desta.

Quando a vítima adentrou na casa, o autor não conseguiu ingressar no imóvel e fugiu, escondendo na casa de um vizinho a arma utilizada no crime.

Após a prisão, o autor foi encaminhado até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça. A investigação prosseguirá para apurar toda a dinâmica do delito.