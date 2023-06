Em menos de 24 horas, Polícia Civil recupera celulares furtados de uma loja em MS

Na manhã do dia, 30, a Polícia Civil foi acionada pela proprietária de um estabelecimento comercial da cidade de Rio Negro. Ela informou que teve sua loja invadida na madrugada e diversos objetos que estavam à venda foram subtraídos, como aparelhos celulares e fones de ouvido.

A câmera de vigilância existente flagrou o momento em que o indivíduo adentrou no local e se utilizou de uma caixa de papelão para ocultar o rosto, justamente para dificultar a sua identificação.

Através de investigação ininterrupta, a equipe policial conseguiu identificar um rapaz de 22 anos, como responsável pelo furto, momento em que foram iniciadas as diligências visando a sua captura. Da mesma forma, através do monitoramento sistêmico de alvos sensíveis, já se imaginava a possível participação do casal de traficantes 18 e 19 anos, na receptação dos objetos.

Dessa forma, foram encontrados três aparelhos celulares em posse do casal, enquanto os outros aparelhos subtraídos (6) e demais objetos foram encontrados junto com o autor do furto, que tentava fugir da cidade. As vestes usadas no crime foram incineradas pelos envolvidos, porém encontradas nos fundos de uma residência.

A ação efetiva e em conjunto com a Polícia Militar local permitiu a recuperação de todos os subtraídos da vítima em um curto espaço de tempo. As formalidades do flagrante foram realizadas e foi representada pela prisão preventiva dos autuados.

A mãe de um dos citados também foi conduzida pelo crime de receptação culposa.