Em operação conjunta, Polícias Civil e Federal fecham entreposto de drogas em Bela Vista

Na manhã desta terça-feira (17/10), uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Federal, além do GPA-PMMS (Operações Aéreas), cumpriu mandado de busca e apreensão em uma fazenda na zona rural de Bela Vista-MS, a qual era utilizada como entreposto do tráfico de drogas na fronteira. A fazenda, situada a menos de 100 metros do rio Apa, que faz fronteira entre Brasil e Paraguai, era utilizada para o recebimento da droga (maconha) plantada no Paraguai, do outro lado do rio, e, posteriormente, também era utilizada para a preparação e carregamento de veículos com o entorpecente.

No local, foram encontradas três armas de fogo longas, maconha, munições e motos adulteradas, além de fitas adesivas, balança e sistema de rádio amador, tudo utilizado no tráfico. Um indivíduo, que também tinha em seu desfavor mandado de prisão anterior por tráfico de drogas, foi preso em flagrante no local.