Em operação contra furtos em fazendas do Pantanal, homem é preso com armas

Itens apreendidos na operação / Foto: Divulgação

O responsável por uma fazenda, de 39 anos, de Nhecolândia, em Corumbá, foi preso pela Polícia Civil durante uma operação de repreensão contra furtos de propriedades rurais do Pantanal, com armas e munições sem registro e numeração de identificação.

Equipes da Deleagro (Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato) e Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), realizavam diligências na região pantaneira, quando localizaram no local as irregularidades.

Foram encontradas três armas de fogo na propriedade, ocultadas no imóvel ocupado pelo autor, sendo: uma carabina Puma calibre 38 com sete munições intactas; uma carabina Marlin calibre 22 sem munições e um revólver calibre 38 com numeração raspada.

Diante da ilegalidade das armas, que não possuíam qualquer registro, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a cidade de Corumbá, onde foi autuado em flagrante pela Deleagro pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo em vista uma das armas estar com a numeração suprimida, na intenção de ocultar sua origem.

O autor cumpria pena no regime aberto pela prática do crime de tráfico de drogas. Após a lavratura do flagrante, o preso foi colocado à disposição da justiça e encaminhado a audiência de custódia no sábado (25), quando então foi posto em liberdade provisória pelo juízo plantonista.