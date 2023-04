Em parceria com Sejusp, Educação realiza 'Dia S de Segurança nas escolas

Ação acontece pelo atual momento em escolas do Brasil / (Foto: Divulgação/Sed)

Nesta quinta-feira, dia 20 de abril, a SED (Secretaria de Estado de Educação), em parceria com a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), realiza o dia “S” de Segurança nas Escolas. A ação tem como foco a reflexão sobre o atual momento em todo o país e é válida para as 348 unidades da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

No decorrer do dia, conforme orientações enviadas pela SED, as escolas colocarão em prática atividades variadas, utilizando o espaço de disciplinas como Projeto de Vida ou de outros componentes, para que os estudantes tenham momentos de diálogo com Estações de Aprendizagem e reflexões sobre os espaços escolares.

“Será um momento para trabalhar o sentimento, escutar nossos estudantes, promover conversas entre eles e os profissionais das nossas escolas, compartilhando pensamentos e reforçando o pertencimento com a escola”, disse a superintendente de Políticas Educacionais da SED, professora Adriana Buytendorp, gestora responsável pelo planejamento e orientações acerca das atividades desta quinta.

Para a organização das escolas neste dia, os gestores da REE também contaram com a possibilidade de concluir as atividades de hoje (quarta-feira) de forma antecipada, pensando no planejamento das ações do Dia “S”.

“Enviamos uma orientação para as escolas possibilitando a ‘dispensa’ dos nossos estudantes de forma antecipada na tarde desta quarta-feira, para que eles possam trabalhar nas orientações e planejamento das atividades de amanhã. Essa liberação é facultativa, uma vez que temos escolas com um grande número de estudantes e que possuem particularidades que podem exigir esse tempo maior de preparação”, destacou o secretário de Estado de Educação, professor Hélio Daher.

As ações do Dia “S” também contarão com um reforço no policiamento nas unidades escolares, com a presença das equipes da Polícia Militar, por intermédio da Ronda Escolar, e também do COSI (Centro de Operações de Segurança Integrado).

Preparação

Como parte da preparação para o dia “S”, desde semana passada os profissionais da REE contaram com palestras, apresentações, orientações enviadas no formato de CI (Comunicações Internas) e estiveram presentes em reuniões presenciais e remotas, com foco nos protocolos de segurança e reforço do próprio regimento escolar da Rede Estadual de Ensino.

Entre as ações, um dos destaques ficou para o Encontro de Prevenção e Orientação de Segurança nas Escolas da REE, em parceria com a Sejusp, realizado na última sexta-feira (14.04), no Centro de Formação e Pesquisa Mariluce Bittar, com palestras aos diretores da REE, que participaram de forma presencial e remota.

“Não podemos deixar que a nossa escola pública perca o status de ambiente seguro. Vamos agir nas unidades escolares cada vez mais rápido, observando o comportamento dos estudantes e atuando em parceria com os órgãos públicos. Iremos nos esforçar para reforçar essa sensação de segurança no ambiente escolar e, no dia 20 de abril, queremos que todos estejam nas escolas participando de discussões e reflexões sobre esse tema”, completou o secretário Hélio.

Serviço

O Dia “S” de Segurança nas Escolas, ação realizada pela SED em parceria com a Sejusp, acontece neste dia 20 de abril, em todas as 348 unidades escolares da Rede Estadual de Ensino. Para o atendimento à imprensa, as equipes das duas pastas estarão na Escola Estadual Professor Henrique Ciryllo Corrêa, a partir das 7h, na Avenida Capital, nº 611 – Bairro Cruzeiro, em Campo Grande.