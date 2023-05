Em Ponta Porã três pessoas são presas por comunicação falsa de crime

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 2ª Delegacia de Ponta Porã-MS, prendeu nesta quarta-feira, 24, três homens por falsa comunicação de crime. Segundo apurado, por volta das 17 horas, três indivíduo foram até a unidade policial para comunicar um suposto roubo de um caminhão VW/23.220, de cor prata.

Conforme as declarações iniciais, afirmaram que no, dia 23, por volta das 18h, teria sido abordado na rodovia-MS 386, próximo ao trevo do TAGI, por quatro indivíduos armados, que estavam em um carro de cor preta, que teriam subtraído o caminhão e deixado a suposta vítima em cárcere a noite inteira, sendo libertado apenas na manhã de ontem.

Diante das informações prestadas por todos os indivíduos, os policiais civis iniciaram diligências no intuito de apurar a veracidade dos fatos, nas quais foi possível colher o histórico de rota do veículo (GPS), que divergia totalmente das informações prestadas pelo homem.

Posteriormente, em contato com Equipe da Polícia Rodoviária Federal, os policiais civis foram informados de que o caminhão foi encontrado totalmente queimado na BR 487, km 112, na região de Naviraí. Além disso, a PRF afirmou que o caminhão estava carregado de cigarros contrabandeados.

Após expor toda a situação, o autor confessou que tinha a intenção de comunicar um falso crime, pois juntamente com outo dois rapazes se apropriaram do caminhão de forma indevida, visando utilizá-lo para a prática do crime de contrabando de cigarros.

Os três indivíduos foram presos pelos crimes de apropriação indébita, associação criminosa, contrabando e falsa comunicação de crime.