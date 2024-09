Em prisão domiciliar, dois são presos após flagrante em festa de Bonito

Polícia Militar realizou prisão / Divulgação

Na noite de terça-feira, 11, por volta das 20h15, a Polícia Militar de Bonito recebeu denúncias informando que um indivíduo com restrição judicial estava participando de um evento no Bairro Marambaia. A equipe da Rádio Patrulha, que realizava diligências na área, conseguiu identificar o local do evento e localizou um homem que correspondia às características descritas na denúncia.

Durante a abordagem, foi apresentado ao homem o teor da denúncia, e após a checagem, constatou-se que ele estava violando uma das condicionantes da decisão judicial, que estipulava que ele deveria permanecer em casa a partir das 20h. O homem, de 45 anos, foi então conduzido à Delegacia de Polícia Civil e registrado um boletim de ocorrência por desobediência à decisão judicial.

Já nesta quarta-feira, 11, por volta das 8h00, policiais militares em patrulhamento na área urbana receberam uma nova denúncia sobre um jovem em atitude suspeita próximo à subestação de energia da cidade. Após abordagem e verificação nos bancos de dados de segurança pública, foi descoberto que o indivíduo, de 32 anos, possuía um mandado de prisão em aberto na comarca de Bonito. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais necessárias.