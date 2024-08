Em Rio Verde, Polícia Civil participa de ações de combate à violência doméstica

Divulgação

A Delegacia de Polícia de Rio Verde de MT participou, nesta quarta-feira, 07/08, do dia “D” da Operação Shamar, realizada em nível nacional e promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), visando o combate e repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ao longo do dia, a equipe participou de campanhas de prevenção e das diversas atividades promovidas pela Prefeitura através dos seus órgãos de assistência social, sempre com o objetivo de reforçar a proteção das vítimas e conscientizar a população sobre o tema. No início da tarde, foi realizada roda de conversas no “Clube de mães” da cidade, com orientações sobre a temática e outros assuntos sociais.

Em seguida, foi feita visita e ministrada palestra durante o projeto “Colcha de retalhos”, que envolve vítimas de violência doméstica e busca o fortalecimento para a saída do ciclo de violência experenciado.

Durante o os encontros, são confeccionados tecidos com pinturas diversas, onde as vítimas conseguem expressar seus sentimentos de múltiplas formas, e, ao final do ano, é costurado um grande painel. A intenção, além de reinserção na comunidade, é demonstrar e identificar que ao longo do ano as suas pinturas vão se tornando mais vibrantes, diferentes de quando são inseridas no projeto.

A Unidade também participou do hasteamento da bandeira da Campanha “Todasporelas” no município, que tem por objetivo realizar um movimento solidário de responsabilidade social para combater, prevenir e erradicar o feminicídio.

A ideia é compartilhar nas redes sociais as peças da campanha com a hashtag “todosporelas”, usando o coração lilás, que é o símbolo que une o movimento, incentivando a participação da população.