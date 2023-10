Em zigue-zague e na contramão, idoso é preso ao ser flagrado dirigindo embriagado em Dourados

Um idoso, de 62 anos, foi preso em flagrante ao dirigir embriagado na noite de sábado (30) pelas ruas de Dourados.

Policiais faziam patrulhamento no Bairro Jardim Independência, quando na Rua General Osório avistaram o idoso em uma motocicleta conduzindo de forma desordenada em zigue-zague, além de transitar pela contramão de direção.

Após abordagem, foi constatado que o idoso estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida desde 2012, além do licenciamento do veículo estar em atraso com débito de mais de R$ 1,8 mil.

O homem apresentava sinais de embriaguez como vermelhidão nos olhos, desordem nas vestes, fala enrolada e forte odor etílico.

Questionado, ele confessou que bebeu duas doses de cachaça com catuaba em um bar. O teste do bafômetro apontou 0,81 mg/L, por este motivo, foi preso em flagrante e a motocicleta encaminhada ao Detran.