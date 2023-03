Embriagado, homem chega em casa faz ameaças contra a filha e neta

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Um homem, de 48 anos, foi preso após chegar em casa, completamente embriagado e fazer ameaças contra a filha, segundo a vítima de 26 anos ele estava chegando da pescaria.



Durante a discussão ele ouviu a neta de apenas 3 anos chorar e disse para filha que iria pegar a guarda da neta, transtornado ele tentou colocar a criança no carro para levar com ele, momento que o autor e a filha entram em luta corporal.



Ela chamou a polícia, mas a hora que os militares chegaram o autor já havia fugido em rondas pelas ruas do bairro encontraram um homem com as mesmas características dele sentado perto do carro, ele foi conduzido até a delegacia e foi autuado por injúria e violência doméstica.