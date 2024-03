'Emoção da cachaça', diz homem depois de matar mulher a tiros

Gilvanda morreu aos 42 anos / Redes Sociais

Acusado de matar a ex-esposa e mãe de sua filha de apenas dois anos, Pedro Henrique Amaral, de 26 anos, alegou que estava embriagado quando perseguiu e matou a tiros Gilvanda de Paula e Silva, 42 anos, no momento em que ela chegava em um velório, na manhã de quinta-feira (21). "Um minuto de bobeira, devido à emoção da cachaça", disse após ser preso. O crime aconteceu na cidade de Três Lagoas.

Segundo reportagem do Campo Grande News, o delegado Matheus Souza de Oliveira de Palma disse que o relacionamento dos dois era conturbado, entre idas e vindas. "Separações e reaproximações", contou Palma.

A vítima chegou a registrar um boletim de ocorrência em abril de 2023 contra Pedro e pediu medida protetiva, mas reatou o relacionamento.

Pedro ficou em silêncio ao ser interrogado pelo policial, mas ainda na delegacia deu declarações à imprensa local. Disse que havia ingerido bebidas alcoólicas, quando decidiu seguir a vítima. Gilvanda chegava no velório e estacionava o carro, momento em que houve desavença e então o homem atirou várias vezes.

Sobre a arma, Pedro alega que comprou há seis meses por conta de desavença com outras pessoas. Após atirar contra Gilvanda, ele jogou a arma em um matagal e fugiu "apavorado e muito arrependido". Pedro tinha uma filha de dois anos com a vítima: "Acabei matando a mãe da minha filha, estou arrependido, ela [filha] nunca vai me perdoar", finaliza.

Crime

Gilvanda de Paula e Silva, 42 anos, seguia para o velório, acompanhada de uma vizinha de 76 anos no banco do passageiro do carro, quando percebeu estar sendo perseguida por Pedro Henrique Amaral. Ele chegou a bater o carro que conduzia no veículo da vítima por algumas vezes.

Gilvanda continuou o trajeto e quando parou no estacionamento da capela, Pedro a abordou, disparando vários vezes. A mulher foi atingida no tórax e abdome. Socorrida, foi levada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde não resistiu e morreu. A idosa - ex-vereadora da cidade - foi baleada no pé e não corre risco.

Pedro fugiu de carro e se escondeu em uma residência da Vila Piloto. Após denúncia, a PM chegou até a localização dele. Ao perceber a aproximação da polícia, fugiu pulando muros, mas foi capturado.