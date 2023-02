Empresa de Aquidauana é multada em R$ 30 mil por construir represas e assorear córrego

Córrego assoreado / Divulgação/PMA

A PMA (Polícia Militar Ambiental) multou, em R$ 30 mil, uma empresa de Aquidauana por construir represas e assorear um córrego no distrito de Piraputanga.

Os militares realizaram o flagrante durante fiscalização na propriedade rural. No local, três represas foram construídas sem autorização na calha do curso d'água, afluente do córrego Piraputanga, no qual, deságua no rio Aquidauana.

Segundo o Campo Grande News, os responsáveis vão responder por crime ambiental de degradação de área protegida, com pena prevista de um a três anos de detenção. Eles também terão que apresentar junto ao órgão ambiental Estadual o Prada (Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada).