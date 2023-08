Empresa de reciclagem de Corumbá é alvo de operação contra produtos furtados

Itens apreendidos / Foto: Divulgação

Uma empresa de reciclagem de Corumbá foi alvo de investigação da Polícia Civil nesta quinta-feira, 17, por suspeita de receptação de produtos furtados, como fiação elétrica, placa de veículos, e cobre.

Equipes da DAIJI (Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso), da Guarda Civil Municipal e Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Corumbá, cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, através da Operação Fullmetal.

Durante as buscas, por volta de 2 toneladas de produtos com indícios de serem de origem criminosa, foram apreendidos. Outras cinco empresas assaram por fiscalização administrativa, realizada pela prefeitura de Corumbá, e uma delas foi interditada por não estar cumprindo as regulamentações locais ambientais e de expedição de alvará.