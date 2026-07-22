Empresário de 22 anos é morto a tiros dentro de casa em Campo Grande

Polícia Civil investiga execução; um amigo que estava com o jovem conseguiu escapar dos disparos
O empresário Matheus Luiz de Castro Vasconcelos, de 22 anos / Reprodução/G1 MS
O empresário Matheus Luiz de Castro Vasconcelos, de 22 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (22), em uma residência no bairro Itapuã, em Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, dois homens chegaram em uma motocicleta e um deles desceu do veículo para executar a vítima. O caso é investigado como homicídio qualificado.
Conforme informações do G1 MS, um amigo que estava com Matheus conseguiu escapar dos disparos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o empresário já estava sem vida quando as equipes chegaram ao local.
A perícia recolheu 16 cápsulas de munição calibre 9 milímetros espalhadas pelo quintal da residência. De acordo com a testemunha, os dois suspeitos usavam balaclavas, e o atirador vestia um casaco vermelho-escuro.
Durante as investigações, a Polícia Civil identificou um homem que teria discutido com a vítima no dia anterior ao crime. Um veículo utilizado por ele, alugado em nome de Matheus, foi periciado e continha embalagens de balaclavas e luvas térmicas, além de um comprovante de estacionamento que poderá auxiliar na identificação dos envolvidos.
Ainda segundo o G1 MS, esse suspeito também é investigado por suposto envolvimento com agiotagem e, conforme a polícia, costumava intimidar devedores com armas de fogo. Os investigadores também apuram a informação de que ele estaria oferecendo uma pistola calibre 9 milímetros para venda, o mesmo calibre das munições encontradas na cena do crime.
O caso segue sob investigação do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.
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