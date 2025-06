Empresário do setor de segurança é morto a tiros em Ribas

Reprodução Ribas da Depressão

Um homem de 48 anos foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (30) em Ribas do Rio Pardo, nas proximidades da obra da Escola Estadual Maria Ramos, na região do Parque Estoril.

Conforme as informações iniciais, ele foi alvejado por pelo menos cinco disparos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, encontraram o homem já sem vida. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e da Polícia Civil, que agora busca esclarecer as motivações e autoria do crime.

Adenilson era proprietário de uma empresa de segurança bastante conhecida no município, o que causou grande comoção entre moradores e comerciantes da região. A polícia ainda não divulgou detalhes sobre possíveis suspeitos ou linhas de investigação.

