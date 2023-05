Empresário morre em grave acidente na MS-382, em Guia Lopes

Jardim MS News

Uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma carreta matou o empresário Odair Machado de Quadros, de 66 anos, no final da tarde deste domingo, 21, na MS-382, em Guia Lopes da Laguna. O Volkswagen Gol em que a vítima estava acabou pegando fogo.

A dinâmica do acidente, segundo a Polícia Militar Rodoviária, a carreta trafegava no sentido da pista que iria de Guia Lopes para Bonito, enquanto o carro vinha na direção contrária, no sentido para a cidade de Jardim, conforme o site Jardim MS News.

Na versão dada pelo motorista da carreta, o idoso teria invadido a pista contrária de forma proposital, provocando a colisão frontal entre eles. Com o impacto, o Gol saiu da rodovia e passou a pegar fogo nas margens da via.

Populares que passavam pelo local, conseguiram retirar o corpo da vítima, que morreu na hora, antes mesmo que o automóvel fosse inteiramente consumido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio e constatou o óbito de Odair. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil também estiveram no local do acidente. A Perícia Científica foi acionada para exames de praxe, o corpo do idoso foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

Odair era natural de Santa Catarina, mas atualmente morava em Mato Grosso do Sul. Ele era empresário no segmento de confecções na cidade de Campos Novos, chegou a ser vereador e secretário de esportes. Ele deixa esposa e filhos. O corpo será levado para Santa Catarina.