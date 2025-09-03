Acessibilidade

03 de Setembro de 2025 • 18:45

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Empresário transfere R$ 1 milhão por engano e tem valor recuperado em Dourados

Erro foi resolvido com apoio de delegacias e Núcleo de Inteligência

Redação

Publicado em 03/09/2025 às 17:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Caso registrado na Depac de Dourados / Imagem Ilustrativa / Reprodução / Dourados News

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, garantiu a restituição de R$ 1 milhão transferido por engano via PIX por um empresário local. O caso foi solucionado de forma rápida e eficiente, com a devolução integral do valor na manhã seguinte ao registro da ocorrência.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o empresário procurou a DEPAC assim que percebeu que havia transferido o montante para uma conta diferente da desejada. Com o apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil em Dourados, as diligências foram iniciadas imediatamente.

O titular da conta que recebeu o valor por engano foi identificado e, após contato com a polícia, compareceu voluntariamente à Delegacia de Corumbá, acompanhado de um familiar. Ele confirmou que o depósito foi resultado de um erro e não havia qualquer tentativa de fraude.

Na manhã seguinte, o beneficiário realizou o estorno total do valor, devolvendo os R$ 1 milhão ao empresário.

A Polícia Civil destacou a atuação ágil e coordenada da equipe da DEPAC-Dourados como fundamental para resolver a situação sem maiores prejuízos. A corporação também reforçou que o procedimento garantiu transparência e segurança jurídica, afastando qualquer suspeita de golpe — como o chamado “falso estorno”, comum em transações de alto valor.

A instituição orienta que, em casos semelhantes, a população procure imediatamente a autoridade policial, a fim de possibilitar a adoção de medidas eficazes que assegurem a integridade das transações financeiras.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Suspeito de estuprar menino e aliciar crianças é preso em Campo Grande

Policial

Carne imprópria para consumo é encontrada em açougue de Terenos

Polícia

Pitbull ataca idoso em Corumbá e dono do animal é levado à delegacia

Idoso tem rosto desfigurado após ataque de pitbull em Corumbá

Projeto de lei quer corrigir cobrança de taxa de lixo em Corumbá

Senai prolonga atividades em Corumbá por mais dois anos

Polícia

Homem sofre graves ferimentos após ataque de pit bull em Corumbá

Publicidade

Segurança

PRF inicia operação para mapear pontos de risco à exploração infantil em rodovias

ÚLTIMAS

Cidades

Jardim decreta corte de gastos para manter equilíbrio fiscal

Medidas incluem redução de despesas, suspensão de eventos e restrição de contratações

Geral

PRF apreende 60 kg de skunk BR-262 em Miranda

Droga estava dividada em quatro malas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo