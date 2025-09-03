Empresário transfere R$ 1 milhão por engano e tem valor recuperado em Dourados

Caso registrado na Depac de Dourados / Imagem Ilustrativa / Reprodução / Dourados News

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, garantiu a restituição de R$ 1 milhão transferido por engano via PIX por um empresário local. O caso foi solucionado de forma rápida e eficiente, com a devolução integral do valor na manhã seguinte ao registro da ocorrência.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o empresário procurou a DEPAC assim que percebeu que havia transferido o montante para uma conta diferente da desejada. Com o apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil em Dourados, as diligências foram iniciadas imediatamente.

O titular da conta que recebeu o valor por engano foi identificado e, após contato com a polícia, compareceu voluntariamente à Delegacia de Corumbá, acompanhado de um familiar. Ele confirmou que o depósito foi resultado de um erro e não havia qualquer tentativa de fraude.

Na manhã seguinte, o beneficiário realizou o estorno total do valor, devolvendo os R$ 1 milhão ao empresário.

A Polícia Civil destacou a atuação ágil e coordenada da equipe da DEPAC-Dourados como fundamental para resolver a situação sem maiores prejuízos. A corporação também reforçou que o procedimento garantiu transparência e segurança jurídica, afastando qualquer suspeita de golpe — como o chamado “falso estorno”, comum em transações de alto valor.

A instituição orienta que, em casos semelhantes, a população procure imediatamente a autoridade policial, a fim de possibilitar a adoção de medidas eficazes que assegurem a integridade das transações financeiras.

