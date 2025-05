Empresas de reciclagem de Corumbá é fiscalizada em operação contra receptação de cabos

Diversos estabelecimentos foram vistoriados, com o apoio do Setor de Postura da Prefeitura de Corumbá / Divulgação

A Delegacia de Polícia Civil de Corumbá deflagrou, nesta quinta-feira (15), a segunda fase da Operação “Rastro do Cobre”, com foco na fiscalização de empresas de reciclagem suspeitas de comercializar materiais provenientes de furtos, como cabos de energia elétrica e fibra óptica.

A ação tem como principal objetivo coibir crimes que têm causado prejuízos à população, como a interrupção de serviços essenciais devido ao furto de cabos. Durante a operação, diversos estabelecimentos foram vistoriados, com o apoio do Setor de Postura da Prefeitura de Corumbá.

Segundo a Polícia Civil, a operação busca reprimir práticas criminosas e desarticular pontos de receptação, contribuindo para a segurança e o funcionamento regular dos serviços públicos na região pantaneira.

A população pode colaborar com as investigações, denunciando atividades suspeitas pelo telefone (67) 3234-7100. O sigilo da identidade do denunciante é garantido.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!