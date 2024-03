Encontrado com sinais de atropelamento foi morto com golpes de fação

Delegacia de Amambai / (Foto: A Gazeta News)

Valdemir Souza, de 42 anos, encontrado morto em Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande, não foi apenas vítima de atropelamento, como inicialmente pensado, mas teria sido assassinado com golpes de facão. Apesar de o corpo apresentar sinais de atropelamento, durante as investigações foi confirmado que a causa da morte foram os golpes desferidos.

Segundo o site Midiamax, as investigações revelaram que Valdemir foi assassinado por um rapaz de 24 anos, que foi localizado e confessou o crime. Segundo informações da polícia, o autor afirmou que estava embriagado quando a vítima passou por ele, o que motivou os golpes fatais.

Valdemir sofreu afundamento de crânio e foi socorrido com vida até o Hospital Regional de Amambai. Contudo, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e veio a óbito. O autor do crime foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para as providências legais cabíveis.