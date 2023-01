Corpo encontrado em Rio Aquidauana tinha marcas de facadas

Corpo foi identificado

Homem encontrado no Rio Aquidauana, na região de Corguinho, foi identificado como Marcos Felipe Ribeiro dos Santos. Ele tinha 25 anos e extensa ficha criminal, inclusive, por homicídio.

Conforme o Campo Grande News, familiares fizeram a identificação. O corpo do homem tinha marcas de dez facadas.

Marcos Felipe era morador da cidade de Rochedo e foi identificado pelos familiares por meio das tatuagens e roupas. Contudo, a família ainda irá ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para reconhecer pessoalmente, segundo o delegado Valmir Messias Moura Fé.

O titular revelou que a vítima tinha uma extensa ficha criminal. Entre as passagens estão homicídio, lesão corporal, injúria e embriaguez ao volante.

Ainda segundo o site, o celular da vítima foi levado e a polícia não descarta a hipótese de latrocínio. “Acreditamos que ele tenha sido morto em outro local e apenas sido desovado ali. A área é de difícil acesso. Como se fosse uma ilha formada pelo Rio Aquidauana. Tivemos informações também de que na terça-feira dois carros, um vermelho e um prata, estavam pela redondeza com quatro ocupantes”, explicou.

Pesquisa na internet aponta que a tatuagem de mago representa envolvimento em crimes de assalto, no entanto, a polícia ainda investiga o caso. “É um mago, com árvore e um pote. Mais embaixo tem uma caveira. Estamos tentando identificar a vítima para encontrar os suspeitos e saber a dinâmica e motivo do crime”, explicou Moura Fé.

O cadáver foi encontrado na quarta-feira (19) em uma região chamada de Poção do Jaú, por um pescador conhecido na cidade. Ele então avisou uma moradora do local e a Polícia Civil foi acionada. A vítima estava com uma camiseta presa pelos braços e com sapato em apenas um dos pés. O cadáver estava em avançado estado de decomposição.