Encontrado morto em mala foi esquartejado pela esposa em Selvíria

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Selvíria-MS, desvendou nesta sexta-feira, 26, um homicídio qualificado ocorrido na cidade. Após ações ininterruptas, em menos de 48 horas o crime foi esclarecido e a responsável, presa.

Segundo apurado, no dia 25, foi encontrado às margens da Rodovia BR-158, dentro de uma mala, o tronco de um homem.

Não foram encontradas as pernas, braços e a cabeça.

Em diligências contínuas e ininterruptas para elucidar esse crime bárbaro, a Seção de Investigações Gerais (SIG), de Selvíria recebeu informações de que o homem de 64 anos, estava sumido desde sábado.

Em conversas com vizinhos, estes confirmaram que ele possuía diversas brigas com sua atual companheira de 61 anos.

Entrevistada e demonstrando extremo nervosismo, incialmente a mulher negou qualquer envolvimento, mas depois de diversas contradições acabou confessando o delito, informando como agiu e o local que estariam as demais partes do corpo.

A autoridade policial juntamente com seu Investigador, foram ao local indicado à beira da rodovia e encontraram, dentro de sacos de lixo, a cabeça, braços e pernas dele.

Ele foi morto com veneno de rato (mão branca).

Após sua morte, sem saber o que fazer com o corpo, ela decidiu esquartejá-lo.

Ela colocou o tronco dentro de uma mala e as demais partes em seu congelador, local onde também armazenadas alimentos para venda de lanches que produzia.

Primeiro, no dia 25, descartou a mala com o tronco. Após, no dia 26, jogou as demais partes do corpo ainda congeladas na beira da rodovia.

Ela foi presa em flagrante pela Autoridade Policial, que no mesmo ato representou pela sua prisão preventiva.