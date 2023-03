Enganado por proposta de trabalho em MS, piauiense passa fome e pede ajuda para Polícia Civil

6ª Delegacia de Campo Grande / (Foto: Divulgação)

Habituados à rotina de crimes e ocorrências, a equipe da 6ª Delegacia de Campo Grande se emocionou com o pedido de ajuda de um morador do Piauí, que foi enganado com uma proposta de emprego na Capital.

O cozinheiro estava há dois dias sem comer e passou na delegacia para pedir ajuda.

Cozinheiro por profissão, ele estava há dois meses desempregado quando recebeu uma proposta em Mato Grosso do Sul, entretanto, o serviço deu errado, ficando sem dinheiro para comer. Debilitado, ele foi amparado pelos policiais, ouviram sua história e após verificar que ele não possuía passagens ou mandados de prisão em aberto, a equipe lhe ofereceu o que tinha.

“Ele chegou pedindo ajuda, chorando, dizendo que estava desempregado há dois meses e que desde ontem estava sem comer. Eu o atendi, acionei os demais colegas e cada um lhe deu o que tinha no momento, sendo iogurte, maçã, bolacha e café”, contou a investigadora Adenir Bastos, emocionada.

Enquanto o senhor se alimentava, os policiais entraram em contato com o Cetremi (Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua), que se dispôs em atendê-lo, onde ele foi levado e acolhido.

Horas depois, ele passou na empresa Solurb, preencheu uma ficha de emprego e, para a sua alegria, foi contratado, saindo de lá com o crachá. Como forma de gratidão, retornou até a delegacia para abraçar e agradecer aos policiais que em um momento de dificuldade o receberam e se uniram para tentar resolver seu problema de vulnerabilidade social momentânea.

“Toda a delegacia ficou emocionada e contente por ter podido contribuir e ajudar, mesmo que de maneira singela este senhor, que humildemente buscou por ajuda”, comentou o Delegado-titular da unidade policial, Camilo Kettenhuber Cavalheiro.

O morador é natural do Piauí, separado, com duas filhas, de 6 e 2 anos. É árbitro formado e cozinheiro de profissão. Saiu do Piauí a trabalho, passou por Brasília, foi convidado para trabalhar em Campo Grande, mas, infelizmente, não deu certo a proposta que havia recebido. Segundo ele, resolveu parar na delegacia, porque acreditou que ali receberia pelo menos uma orientação do rumo em que deveria tomar e quando chegou lá foi surpreendido com todo o carinho recebido.

“Eu só tenho a agradecer. Hoje de manhã eu estava com muita fome, pensando em voltar para minha casa, mas não tinha dinheiro. Quando passei em frente da delegacia resolvi entrar, pois por mais que sejam pessoas da lei, com mais estudo que a gente, eles são educados e humanos, que transmitem uma coisa boa para a gente. E minha mãe sempre me disse que quando eu precisasse de ajuda era melhor pedir do que roubar, então eu entrei e Deus me abençoou na mesma hora. Fiquei muito feliz com o atendimento e fiz questão de voltar para agradecer por tudo o que eles fizeram”, falou.

Agora, empregado, pretende se firmar em Campo Grande e com o dinheiro que receber irá ajudar as filhas que ficaram no Piauí. “Gostei muito da cidade e pretendo me firmar aqui. Nas férias, se Deus quiser, eu irei lá ver minhas filhas”, finalizou.

