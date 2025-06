Enteada é condenada por ofensas à madrasta durante funeral do pai

Divulgação TJMS

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a condenação de uma mulher ao pagamento de R$ 3 mil por danos morais, após ela ofender verbalmente a companheira de seu pai falecido durante os preparativos do funeral, em Paranaíba.

Segundo o processo, a madrasta, com quem o falecido conviveu por mais de 20 anos, foi alvo de xingamentos e humilhações, incluindo o arremesso de dinheiro aos seus pés. As agressões aconteceram pessoalmente, em um momento de luto e grande fragilidade emocional.