Entenda como funciona o calendário de pagamentos do INSS

Agência do INSS / Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza mensalmente cerca de 40 milhões de pagamentos referentes a benefícios previdenciários e assistenciais. No entanto, as datas de recebimento podem variar, o que pode gerar dúvidas entre os segurados e beneficiários.

Os cronogramas de pagamento dependem de vários fatores, como o tipo de benefício recebido. O INSS divulga o calendário de depósitos no ano anterior para que os beneficiários possam se programar para as datas de recebimento.

Os pagamentos são organizados de forma que, inicialmente, são efetuados para aqueles que recebem até um salário mínimo. Posteriormente, são realizados os depósitos para quem recebe valores acima desse limite, com base no número do benefício (NB).

**Como verificar a data de pagamento?**

Para descobrir a data exata do seu pagamento, é necessário conhecer o número do seu benefício. Cada benefício tem um número único composto por 10 dígitos, seguindo o formato:

Número do Benefício (NB): 999.999.999-9

O dígito relevante para verificar a data é o penúltimo número.

Além disso, é importante observar que as datas são organizadas de acordo com a faixa de valores: até um salário mínimo e acima desse valor.

Por exemplo, em setembro, os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo começarão no dia 24 de setembro e vão até 7 de outubro. Para aqueles que recebem mais de um salário mínimo, os depósitos terão início no dia 1º de outubro e se estenderão até 7 de outubro.