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Polícia

Envolvido em roubo a joalheria de MS é suspeito de ser integrante de facção

Dupla foi presa após perseguição; dinheiro, joias e relógios foram recuperados

Redação O Pantaneiro

Publicado em 21/07/2026 às 10:48

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Relógios que haviam sido roubados durante a ação / Reprodução/PCMS

Um dos homens presos por envolvimento no assalto a uma joalheria em São Gabriel do Oeste seria integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital). A informação foi apurada pelo Jornal Midiamax.

Os dois suspeitos, de 19 e 36 anos, foram detidos na manhã desta segunda-feira (20), pouco depois do crime. Conforme a investigação, eles teriam saído de Campo Grande e permanecido por cerca de uma semana na cidade do interior planejando a ação.

O prejuízo causado pelo roubo ultrapassa R$ 53 mil - entre joias, relógios e dinheiro. O suspeito de 36 anos seria natural de São Paulo e já teria sido condenado anteriormente a 17 anos de prisão.

De acordo com a polícia, a dupla invadiu a joalheria logo pela manhã. Enquanto um dos envolvidos fingia ser cliente, o comparsa anunciou o assalto armado. Funcionários foram rendidos e um deles chegou a ser amarrado enquanto os criminosos recolhiam os objetos de valor.

Após a fuga, o filho do proprietário acompanhou os suspeitos e acionou a PM (Polícia Militar). Durante a perseguição, houve tentativa de disparos por parte dos criminosos e, posteriormente, troca de tiros com os policiais, sem registro de feridos.

Os dois acabaram presos em locais diferentes após tentarem se esconder. Com um deles foi apreendido um revólver calibre .32. Todo o material roubado foi recuperado e devolvido à polícia.

Conforme as investigações, os suspeitos pretendiam fugir para uma área de mata às margens da BR-163, onde aguardariam apoio para retornar à capital. Eles foram autuados em flagrante e permanecem à disposição da Justiça.

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