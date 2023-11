Jovem envolvido em tiroteio em boate foge de hospital

Ecosport foi encontrado batido / Marcos Maluf, Campo Grande News

Um rapaz de 23 anos, que foi baleado ao se envolver em tiroteio com policiais militares, na madrugada do último domingo (5), em saída de boate localizada na Avenida Afonso Pena, no Jardim dos Estados, fugiu do hospital ao sair da viatura do Samu. O amigo dele, da mesma idade, também envolvido na confusão, foi preso em flagrante e continua internado sob escolta policial.

De acordo com o Campo Grande News, a PM (Polícia Militar) foi acionada para atender ocorrência de troca de tiros e quando chegou encontrou os dois rapazes imobilizados pelos policiais, que estavam de folga na boate. No local, na Travessa Dona Sabina, ao lado da boate, ainda havia um Ford Ecosport branco batido no poste de energia elétrica com o airbag acionado.

Os policiais relataram que estavam no estabelecimento, quando os dois homens iniciaram uma discussão no local e foram expulsos pelos seguranças do clube. Na saída, durante o pagamento da comanda, os suspeitos ameaçaram um dos funcionários falando que: “isso não iria ficar assim e iriam retornar para acertar as contas”.

Ainda segundo o Campo Grande News, depois que os dois saíram da boate no Ford Ecosport, acompanhados por duas mulheres, testemunhas ouviram vários disparos de arma de fogo. Eles haviam atirado no meio da rua. Na sequência, os suspeitos voltaram para a frente da casa noturna, foi quando os seguranças informaram aos policiais que estavam à paisana, de folga no clube.

Os PMs então saíram pelos fundos do estabelecimento e ouviram outros disparos. Foi dada ordem de parada aos suspeitos, que não obedeceram. Enquanto o motorista do carro acelerou, o outro rapaz que era o passageiro apontou a arma em direção aos policiais.

Abordagem e acidente - Em resposta à ameaça, os militares atiraram. Na sequência, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra o poste de energia elétrica.

No carro, havia quatro pessoas. Não cinco, como foi informado inicialmente. Dois ocupantes foram atingidos pelos disparos. Os outros dois sofreram ferimentos leves por causa da batida. O reforço policial foi acionado e fez o isolamento da área até a chegada da perícia e da Polícia Civil.

No carro, foram apreendidas uma pistola 9 mm e uma porção de maconha. O socorro foi acionado e levou os ocupantes do carro para a Santa Casa. Um deles foi preso em flagrante e continua internado sob escolta policial. O outro conseguiu fugir do pátio da unidade de saúde, após sair da ambulância. Os nomes dos envolvidos não foram informados.