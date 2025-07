Equipe da PM atende pedido de pai e vai em aniversário de criança fã da Polícia

Equipe do 7º Batalhão PM em Aquidauana atende desejo de menino em conhecer viatura e policiais militares / (Foto Divulgação)

Um pai solicitou a presença de uma equipe fardada e com viatura, para prestigiar o aniversário de seu filho, de 6 anos. Flávio Gonçalves de Melo, é pai do Pietro Colman Gonçalves, e explicou claramente que a visita seria a satisfação de um desejo do menino em ver de perto uma viatura policial e conhecer policiais militares.

Ele entrou em contato com o COPOM-Centro de Operações da PM, informando que estava organizando uma festa para o filho, na Vila Pinheiro, em Aquidauana, e que o menino é fã da Polícia Militar. Pediu, se possível, que uma viatura fosse até o local para tornar o momento ainda mais especial.

A equipe atendeu ao pedido e foi até a festa com a viatura oficial. O Pietro pôde entrar na viatura, modulou via rede rádio e interagiu com os policiais. A emoção foi visível, ele ficou extremamente feliz com a surpresa, conta o Cabo Arévalo, que fez a visita acompanhado dos alunos do curso de soldado A. Diniz, Guimarães e F. Barbosa.

O Pietro já manifesta o desejo de, quando crescer, ser policial militar, o que reforçou ainda mais a importância desse gesto para a criança e sua família.

A participação da PM nessa ação, segundo informações da equipe PM, teve o objetivo de estreitar os laços com a comunidade e, principalmente, de incentivar bons valores nas crianças, como cidadania, respeito e admiração pelas forças de segurança. É um gesto simples, mas que deixa uma marca positiva para toda a vida.