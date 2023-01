Escola é destruída por fogo após ataque de trio em Ponta Porã

O local ficou destruído / Divulgação/Secretaria se Segurança Pública

Segundo o TopMídiaNews, o secretário de segurança pública do município disse que vândalos arrombaram a escolar e atearam fogo em materiais e praticaram atos de vandalismos na escola.

O Corpo de Bombeiros militar foi acionado para controlar as chamas de fogo, equipes de segurança estiveram no local para averiguação e constataram que o ato de vandalismo deve prejudicar o início das aulas na escola atrasando o retorno do ano letivo nas dependências.

A polícia investiga para identificar os envolvidos e descobrir se o ato foi vandalismos ou planejado.