Escritório é alvo de atentado a tiros em Anaurilândia

Divulgação Jornal da Nova

Um escritório de advocacia localizado na Avenida Brasil, em Anaurilândia, foi alvo de atentado a tiros na noite da última quinta-feira, 11.

A ação não deixou feridos e foi registrada por câmeras de segurança.

De acordo com o Jornal da Nova, o espaço pertence ao advogado Paulo Cesar Vieira de Araújo.

Conforme apuração, o fato é tratado de atentado em razão do exercício profissional do advogado havendo assim, a atuação institucional da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil) em Mato Grosso do Sul.

O titular do imóvel se limitou a falar devido ao sigilo da apuração policial.