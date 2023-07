Esfaqueamento termina com homem ferido por disparo policial

Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar atendimento ao agressor / João Éric / O Pantaneiro

Na tarde desta quinta-feira, por volta das 15 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua Pedro Menezes, no Bairro Nova Aquidauana.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com um homem de 37 anos visivelmente lesionado nos braços e nas pernas, alegando ter sido vítima de esfaqueamento por parte de um agressor de 31 anos.



Segundo o relato da vítima, ele teria ido até a casa de uma amiga para uma conversa e a convidou para darem uma volta na região. No entanto, durante o passeio, ambos foram abordados pelo agressor, que passou a ameaçar a vida da vítima.

Ainda segundo a ocorrência policial, a vítima não disse o motivo da ameaça.



Em um momento, o agressor fez diversas tentativas de esfaquear a vítima, resultando em várias lesões em seu corpo. Em um ato de defesa, o homem ferido pegou uma pedra para tentar acertar o agressor, que então invadiu a casa de uma vizinha, prosseguindo com suas ameaças.





Os policiais, cientes da situação delicada, se aproximaram do agressor, que ainda empunhava uma faca e aparentava estar emocionalmente perturbado. Diversas vezes, a equipe policial ordenou que ele soltasse a arma, mas suas ações indicavam que não atenderia aos pedidos das autoridades.



Segundo as informações policial, o agressor avançou em direção a um dos policiais, que continuou a alertá-lo para que parasse e largasse a faca. Ignorando os avisos, o agressor continuou a se aproximar, fazendo com que o policial a disparar um tiro de arma de fogo em direção à perna do indivíduo, visando conter a ameaça iminente.



A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar atendimento ao agressor, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Aquidauana para receber cuidados médicos.