Especialista em explosivos do PCC é recapturado após fuga de presídio em MS

Grade cortada revela por onde os presos escaparam de presídio na capital / Reprodução

Um homem apontado como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e considerado especialista em explosivos foi recapturado na manhã desta quarta-feira (22), em Campo Grande, dois dias após fugir do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira. As informações são do Midiamax.

O foragido, de 27 anos, foi localizado por equipes do 9º BPM (Batalhão da Polícia Militar) e do Batalhão de Choque em um espaço de eventos no Jardim Colúmbia. Após receberem informações sobre o possível paradeiro do suspeito, os policiais montaram um cerco no imóvel.

Segundo as informações do portal, ao perceber a presença das equipes, o homem tentou escapar pelo telhado, pulou para uma residência vizinha e entrou em um dos cômodos da casa. Apesar da tentativa de fuga, ele foi alcançado e preso.

Durante a operação, cerca de cinco ou seis pessoas que estavam no local também foram conduzidas por suspeita de prestarem auxílio ao foragido. Três armas de fogo foram apreendidas na residência.

Alta periculosidade

De acordo com as investigações, o preso é considerado de alta periculosidade e possui antecedentes ligados ao crime organizado. Ele já foi preso por participação em ataques a caixas eletrônicos e é apontado como especialista no uso de explosivos. O homem é sobrinho de Antenor Motta de Moraes, conhecido como "Gugu", ligado ao grupo criminoso liderado por José Cláudio Arantes, o "Tio Arantes", apontado como uma das principais lideranças do PCC em Mato Grosso do Sul.

Fuga

Três internos escaparam do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira na última segunda-feira (20). Em nota, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) informou que a unidade constatou a evasão durante a conferência de rotina.

O órgão ressaltou que não houve invasão de grupo armado nem confronto dentro do presídio, esclarecendo que a unidade é destinada ao regime semiaberto, com características compatíveis com esse tipo de cumprimento de pena.

Segundo a Agepen, após a constatação da fuga, a Polícia Penal acionou imediatamente os setores de inteligência e as demais forças de segurança, além de comunicar o caso ao Poder Judiciário para a expedição dos mandados de prisão.

Com a recaptura desta quarta-feira, as forças de segurança seguem as buscas pelos outros dois detentos que permanecem foragidos.