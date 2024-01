Especialistas em atravessar Pantanal com droga são presos em Corumbá

Polícia cumpriu mandado de prisão / Divulgação

A equipe da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e 1ª DP de Corumbá, deflagraram operação de combate ao tráfico de drogas praticado na modalidade “Alforje”, na quarta-feira, 25. Os traficantes foram descobertos por um esquema de passagem de droga a pé em área pantaneiro, para fugir da fiscalização na BR-262.

Segundo a Polícia Civil, os investigados são indivíduos altamente treinados e com grande conhecimento das características geográficas da região do pantanal e da área rural que fica entre a Campo Grande e Corumbá.

O esquema funciona com pessoas especializadas em caminhadas por dentro do cerrado e terreno de pantanal, conhecidos como mateiros. A vegetação existente no entorno dos pontos de fiscalização policial no trajeto dá a cobertura necessária aos “mateiros” que transportam as drogas em mochilas ou alforjes.

Estes “mateiros” são deixados pouco antes dos postos policiais, caminham pela mata com a droga e após passarem pelos postos são recolhidos por veículos em pontos da rodovia predeterminados. A investigação conseguiu identificar um dos grupos responsáveis por organizar o transporte dos traficantes com a droga.

Uma mulher de 30 anos, que seria responsável por organizar o transporte, foi presa preventivamente. Junto com ela foram apreendidos três celulares e um veículo Chevrolet Astra identificado como carro utilizado para fiscalizar a rodovia no dia do transporte da droga.

Em um segundo endereço foi cumprido o mandado de busca e apreensão, mas nada de ilícito foi encontrado. As investigações continuam com a finalidade de coibir o tráfico oriundo da região de fronteira.