Estelionatários são presos com R$ 437 mil em dinheiro e joias em Corumbá

Itens preendidos na operação / PCMS



A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu nesta segunda-feira, 31, três estelionatários durante a operação "Benefício Seguro", deflagrada pela 1ª Delegacia de Corumbá, com o apoio da Delegacia de Ladário. A ação, que também envolveu o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, resultou na apreensão de mais de R$ 437,9 mil em dinheiro, joias, veículos e diversos documentos pessoais.

Os suspeitos, investigados por uma série de crimes, são acusados de extorsão, supressão de documento público, furto mediante fraude, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e agiotagem. De acordo com as investigações, os criminosos ofereciam empréstimos a juros abusivos de 30% ao mês, cobrando garantias das vítimas, como joias, veículos e até cartões de benefício social com senhas.

Após as vítimas pagarem as dívidas, os criminosos não devolviam os bens, e as extorquiam por meio de ameaças e uso de armas de fogo. Além disso, os suspeitos utilizavam os cartões de benefício social para realizar saques das contas bancárias das vítimas.

Durante as buscas, a polícia apreendeu centenas de documentos pessoais, cartões de benefício social, munições, três veículos e as joias. A ação é mais um passo no combate ao crime em Mato Grosso do Sul, e a Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população na denúncia de práticas criminosas.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone (67) 3234-7100, com sigilo garantido.