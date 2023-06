Estuprador esfaqueia menina no pescoço em Campo Grande; PM caça bandido

Divulgação

Estuprador ainda não identificado é procurado pela Polícia de Campo Grande após esfaquear uma menina de 9 anos no pescoço. O crime ocorreu no Residencial Reinaldo Busanelli, Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira, dia 2.

Conforme informações do Topmídianews, a criança estava na companhia do irmão, de 12 anos, e ambos havia saído para brincar e tomar banho no córrego, próximo ao residencial quando o bandido atacou.

A criança foi esfaqueada com golpes de uma faca de cozinha, e o irmão saiu correndo para pedir ajuda para a tia e avisar os pais sobre a tentativa de assassinato contra a criança.

Ela foi socorrida as pressas e encaminhada para a Santa Casa em estado considerado grave.

Ainda segundo o portal, o suspeito seria alto, vestia uma blusa azul, calça jeans e estava de boné preto.

Ele conseguiu fugir após a menina gritar por socorro. Ele usou a mata fechada nos arredores do córrego para se esconder.

A Polícia Militar e o Batalhão de Choque montaram uma força-tarefa e contam com a ajuda da população e moradores de bairros próximos para localizar o homem.