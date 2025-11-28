Acessibilidade

28 de Novembro de 2025 • 21:19

Polícia

Ex é condenada a 24 anos por perseguição e denúncias falsas contra homem

Entre 2022 e 2024, ela praticou mais de 70 atos criminosos

Publicado em 28/11/2025 às 15:20

Justiça fixou pena de 22 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado / Ilustrativa

Uma mulher foi condenada a mais de 24 anos de prisão por perseguição continuada, denúncias falsas e injúria racial, após investigação conduzida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Os crimes ocorreram entre 2022 e 2024 e tiveram como alvo o ex-namorado e pessoas próximas a ele.

Segundo a denúncia, o casal manteve um relacionamento de cerca de dez meses, do qual nasceu um filho. Após o término, motivado por conflitos e ciúmes, a mulher iniciou uma série de ataques que se estenderam por dois anos.

Ao todo, foram identificados 77 atos criminosos. Ela usou ameaças, criou perfis falsos, fez denúncias infundadas em nome de terceiros, perseguiu ao menos 12 pessoas com o uso de dezenas de chips e chegou a invadir redes sociais das vítimas. Também cometeu injúria racial contra a mãe do ex-companheiro.

As ações envolveram diferentes meios tecnológicos, manipulação de identidades e tentativas de incriminar terceiros, o que ampliou o impacto dos crimes e afetou o convívio social das vítimas.

Diante da gravidade do caso, a Justiça fixou pena de 22 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado, além de 1 ano e 6 meses de detenção em regime semiaberto e pagamento de 1.374 dias-multa.

