Ex é indiciado por difamação após criar perfil falso e expor imagens íntimas de jovem

Delegacia da Mulher de Bataguassu / Divulgação

Um homem foi indiciado por difamação e divulgação de cena de nudez sem consentimento após criar um perfil falso nas redes sociais da ex-namorada e divulgar imagens íntimas dela. O caso, ocorrido em Bataguassu, foi investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), que finalizou o inquérito nesta sexta-feira, 21.

A mulher procurou a delegacia para relatar que havia descoberto a criação de um perfil falso em seu nome, no qual o ex-namorado, com quem havia terminado o relacionamento há cerca de um ano, espalhava informações prejudiciais sobre ela. O homem afirmava que ela era garota de programa e trabalhava em uma casa noturna, além de divulgar fotos íntimas.

A polícia conseguiu identificar o autor do crime, pois ele cometeu o delito utilizando um número de telefone registrado em seu nome ao criar o perfil falso. Agora, o homem enfrentará as acusações de difamação, divulgação de imagens íntimas sem consentimento da vítima, com aumento de pena por ter tido uma relação íntima com a mulher, e falsificação de identidade.