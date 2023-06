Ex invade casa no bairro Cidade Nova e ameaça mulher

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / Divulgação Policia Civil

Um homem de 47 anos, que tinha mandado de prisão em aberto, foi preso pela Polícia Militar após pular o muro da casa da ex-companheira, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana, nesta segunda-feira, 5.

Conforme o boletim de ocorrência, na noite do último sábado, 2, a moradora de 45 anos retornou na igreja com o atual marido, quando viu o ex pular o muro. Ela correu para fechar as portas da casa, quando foi ameaçada.

A vítima procurou a polícia, que encontrou o acusado em um bar da região. Ele ainda tinha um mandado de prisão em aberto.

A polícia conduziu o homem para delegacia.