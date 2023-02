Ex marca encontro e mata mulher com golpes de canivete

Vítima não resistiu aos ferimentos / Foto: Ivi Notícias

Iva de Souza, de 48 anos, foi assassinada na noite de sábado (4) com golpes de canivete. Ela foi morta dentro da residência, em Ivinhema.

Segundo o site Ivi Notícias, o principal suspeito é o ex-companheiro, de 33 anos, que alegou legítima. Entretanto, o delegado Gustavo Oliveira, o suspeito teria ido à casa para discutir a relação. Em depoimento, o homem disse que a vítima o agrediu e ele golpeou com canivete para se defender.

Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram, viram que o homem estava com ferimentos aparentes e sinais de luta pelo corpo. Inicialmente, ele relatou que tinha brigado em um bar, mas quando foi levado para a delegacia, confessou o feminicídio e detalhou que matou Iva dentro do seu quarto.

A vítima já tinha registrado um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro.